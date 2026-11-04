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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   self-enumeration process for the census will begin on November 16 in Bareilly

बरेली: 16 नवंबर से शुरू होगी जनगणना की स्वगणना प्रक्रिया, एक दिसंबर से घर-घर जाएंगे प्रगणक

Wed, 04 Nov 2026 01:56 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 04 Nov 2026 01:56 PM IST
सार

बरेली जिले में जनगणना के तहत स्वगणना की प्रक्रिया 16 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना करेंगे। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बुधवार को समीक्षा बैठक में अधिकारियों को व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।

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self-enumeration process for the census will begin on November 16 in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
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बरेली जिले में जनगणना की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना करेंगे। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जनगणना के व्यापक प्रचार-प्रसार और व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए।

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डीएम ने तहसील, नगर निकाय और कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों से प्रगणकों और सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्वगणना के दौरान लोग खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। प्रगणक भी लोगों को स्वगणना के लिए प्रेरित करें। जो लोग स्वगणना नहीं कर पाएंगे, उनसे मैनुअल तरीके से जानकारी जुटाई जाएगी।
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प्रगणकों और सुपरवाइजरों को जारी किए जाएंगे पहचान पत्र 
डीएम ने बताया कि जनगणना कार्य में लगाए जाने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, ताकि लोग उनकी पहचान कर सकें और बेझिझक जरूरी सूचनाएं साझा कर सकें। उन्होंने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सहायिकाओं का सहयोग लेने के निर्देश दिए। नगर निकायों में कूड़ा उठाने वाले वाहनों के जरिये जिंगल बजाकर प्रचार कराया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक और सामुदायिक कार्यक्रमों में भी लोगों को जनगणना के प्रति जागरूक किया जाएगा।

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