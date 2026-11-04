बरेली: 16 नवंबर से शुरू होगी जनगणना की स्वगणना प्रक्रिया, एक दिसंबर से घर-घर जाएंगे प्रगणक
बरेली जिले में जनगणना के तहत स्वगणना की प्रक्रिया 16 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना करेंगे। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बुधवार को समीक्षा बैठक में अधिकारियों को व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।
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बरेली जिले में जनगणना की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना करेंगे। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जनगणना के व्यापक प्रचार-प्रसार और व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए।
प्रगणकों और सुपरवाइजरों को जारी किए जाएंगे पहचान पत्र
डीएम ने बताया कि जनगणना कार्य में लगाए जाने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, ताकि लोग उनकी पहचान कर सकें और बेझिझक जरूरी सूचनाएं साझा कर सकें। उन्होंने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सहायिकाओं का सहयोग लेने के निर्देश दिए। नगर निकायों में कूड़ा उठाने वाले वाहनों के जरिये जिंगल बजाकर प्रचार कराया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक और सामुदायिक कार्यक्रमों में भी लोगों को जनगणना के प्रति जागरूक किया जाएगा।