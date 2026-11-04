बरेली: 16 नवंबर से शुरू होगी जनगणना की स्वगणना प्रक्रिया, एक दिसंबर से घर-घर जाएंगे प्रगणक

प्रगणकों और सुपरवाइजरों को जारी किए जाएंगे पहचान पत्र

डीएम ने बताया कि जनगणना कार्य में लगाए जाने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, ताकि लोग उनकी पहचान कर सकें और बेझिझक जरूरी सूचनाएं साझा कर सकें। उन्होंने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सहायिकाओं का सहयोग लेने के निर्देश दिए। नगर निकायों में कूड़ा उठाने वाले वाहनों के जरिये जिंगल बजाकर प्रचार कराया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक और सामुदायिक कार्यक्रमों में भी लोगों को जनगणना के प्रति जागरूक किया जाएगा।