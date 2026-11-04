बरेली: पेट्रोल लेकर कलक्ट्रेट पहुंचा किसान, डीएम ने दिखाई दरियादिली, दिलाए 23 हजार रुपये और नौकरी

मीरगंज तहसील के परौरा गांव निवासी महेंद्र सिंह ने जुलाई 2026 में रफियाबाद स्थित सरकारी गोशाला में 63 क्विंटल हरा चारा सप्लाई किया था। 350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उसका 22,050 रुपये भुगतान बनता था। किसान के मुताबिक, रकम पाने के लिए वह ग्राम प्रधान, संबंधित कर्मचारियों, बीडीओ और एसडीएम कार्यालय के कई चक्कर लगा चुका था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। आर्थिक तंगी के चलते बच्चों की स्कूल फीस तक जमा नहीं हो पा रही थी। सुनवाई न होने से निराश होकर वह बुधवार दोपहर पेट्रोल की बोतल लेकर कलक्ट्रेट पहुंच गया।