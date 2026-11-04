बरेली: दिवाली की सजावट के लिए मॉडर्न टच, ग्राहकों को पसंद आ रहे डिजाइनर तोरण और रेडीमेड रंगोली

खरीदारों की पसंद भी बदली

सिटी निवासी ममता देवी ने बताया कि उन्होंने मुख्य दरवाजे के लिए गोटा-पट्टी और शीशे के काम वाला तोरण खरीदा है। सामान्य फूलों की माला के बजाय कपड़े से तैयार वंदनवार पसंद हैं, जिसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। मालगोदाम निवासी शशिबाला सिंह ने बताया कि उन्होंने मिट्टी की लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं के साथ रेडीमेड रंगोली खरीदी है। इससे कम समय में आकर्षक डिजाइन तैयार हो जाती है। शांति विहार निवासी विद्या पाठक ने बताया कि उन्होंने फूलों और छोटी घंटियों वाला तोरण पसंद किया है।



मिनटों में बनेगी रंगोली

दीपावली पर रंगोली बनाने का शौक रखने वालों के लिए बाजार में इस बार कई नए विकल्प आए हैं। रेडीमेड रंगोली पैच, गोटा मैट और छलनीनुमा डिजाइन लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। इनकी मदद से बिना ज्यादा मेहनत के कम समय में आकर्षक रंगोली बनाई जा सकती है। लक्ष्मी के चरण बनाने के लिए विशेष डिजाइन वाली छलनियां उपलब्ध हैं।