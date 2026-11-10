बरेली: दिवाली पर 120 करोड़ का फुंका बारूद, प्रदूषित हुई शहर की हवा, राजेंद्र नगर का एक्यूआई 276

बरेली में दिवाली पर आतिशबाजी का असर हवा की गुणवत्ता पर दिखाई दिया। कारोबारियों के मुताबिक, थोक कारोबार के नए लाइसेंस जारी होने से इस बार बीते साल से करीब दो गुना कारोबार हुआ। कुल 120 करोड़ के पटाखे बिके। नतीजा, वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के आंकड़ों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। राजेंद्रनगर में सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 276 और जीआईसी पर 159 दर्ज हुआ।

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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक, आठ नवंबर यानी रविवार को राजेंद्रनगर में एक्यूआई 115 और जीआईसी में 101 था। दिवाली के अगले दिन राजेंद्रनगर के एक्यूआई में 161 अंकों की बढ़त हुई। जीआईसी में 58 अंकों का उछाल आया। राजेंद्रनगर में पीएम-2.5 का स्तर रविवार को 65 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर था, जो सोमवार को 113 हो गया। पीएम-10 का स्तर 119 से घटकर 94 दर्ज हुआ। जीआईसी में पीएम-2.5 का स्तर 61 से बढ़कर 78 और पीएम-10 का स्तर 69 से बढ़कर 89 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर पहुंच गया।नवंबर के शुरुआती नौ दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो दो नवंबर को राजेंद्रनगर में सबसे अधिक एक्यूआई 418 दर्ज हुआ था। चार नवंबर को 395 और पांच को 360 रहा। सात, आठ नवंबर को राहत रही पर अब फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। राजेंद्रनगर में नौ दिनों का औसत एक्यूआई 320.6 रहा, जबकि जीआईसी में यह 133.1 दर्ज किया गया। इससे जाहिर है कि आवासीय क्षेत्रों में हवा फिलहाल दूषित है।