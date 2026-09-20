Balrampur News: अजगर ने बकरी को बनाया शिकार
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sun, 20 Sep 2026 11:44 PM IST
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गैसड़ी। रामपुर रेंज क्षेत्र में बकौली डालपुर और जमधरी के बीच नहर के पास शनिवार देर शाम अजगर ने बकरी को दबोच लिया। करीब 18 फीट लंबे अजगर को देखकर आसपास के लोगों में भय फैल गया। बकौली डालपुर निवासी अफजल ने बताया कि वह बकरी चराने के लिए श्यामलाल के धान के खेत के पास गया था। इसी दौरान अजगर ने एक बकरी को दबोच लिया।
अजगर ने बकरी को जकड़ लिया, जिससे उसकी सांस फूलने लगी। कुछ देर बाद बकरी ने दम तोड़ दिया। जमधरी निवासी बंसीलाल ने अजगर को पकड़ लिया और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग कर्मी केबी श्रीवास्तव ने अजगर को अपने साथ ले गए और बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया।
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अजगर ने बकरी को जकड़ लिया, जिससे उसकी सांस फूलने लगी। कुछ देर बाद बकरी ने दम तोड़ दिया। जमधरी निवासी बंसीलाल ने अजगर को पकड़ लिया और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग कर्मी केबी श्रीवास्तव ने अजगर को अपने साथ ले गए और बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया।
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