Balrampur News: नींव के गड्ढे में घुसी कार, बचा परिवार

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मोतीलाल जायसवाल परिवार के साथ इकौना से बलरामपुर सामान लेने आए थे। शाम को वीर विनय चौराहे के पास से गुजरते समय उनकी कार अचानक आरओबी के निर्माणाधीन हिस्से में खोदे गए गड्ढे में चली गई। कार के गड्ढे में गिरते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बाद में किसी तरह कार को बाहर निकाला गया।घटना के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। मौके पर तैनात कर्मियों की लापरवाही भी सामने आई। व्यस्त मार्ग पर पिलर की नींव के लिए गड्ढा खोदे जाने के बावजूद वाहन चालकों को सावधान करने के लिए पर्याप्त संकेतक और सुरक्षा अवरोध नहीं लगाए गए थे। लोगों ने निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की है। प्रोजेक्ट मैनेजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बैरिकेडिंग की गई है।