विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस वर्ष महोत्सव में देशभर से 14 नाट्य दल और 10 नृत्य दल आमंत्रित किए गए हैं। इन दलों के माध्यम से लगभग एक हजार कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आमंत्रित कलाकारों में असम, दिल्ली, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न प्रदेशों के कलाकार शामिल हैं।संस्थान के सचिव सुनील दत्त विश्वकर्मा ने बताया कि हुनर रंग महोत्सव देश के सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। संस्था बिना किसी सरकारी अनुदान के कलाकारों के ठहरने और भोजन की निशुल्क व्यवस्था करती है। इसका मुख्य उद्देश्य देशभर के व्यावसायिक रंगमंच को प्रोत्साहित करना है।यह विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृतियों, परंपराओं और नाट्य कलाओं को एक साझा मंच प्रदान करता है। सुनील दत्त विश्वकर्मा ने कहा कि हुनर रंग महोत्सव देश की विविध लोक संस्कृतियों, रंगमंचीय परंपराओं और कलाकारों को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच है। यह पांच दिवसीय आयोजन आजमगढ़ को एक लघु भारत के रूप में प्रस्तुत करेगा।उन्होंने कहा कि यह महोत्सव अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसे रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आयोजन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। संस्था के अध्यक्ष मनोज यादव, हेमंत श्रीवास्तव, कमलेश सोनकर, डॉ. शशि भूषण शर्मा, गौरव मौर्य और शशि सोनकर इसमें सक्रिय हैं। संस्थान के सभी पदाधिकारी और सदस्य महोत्सव की सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।