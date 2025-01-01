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यह आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति संजीव कुमार के निर्देशन और क्रीड़ा सचिव अमरजीत के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। आयोजन सचिव हरिलाल ने पूरी प्रतियोगिता की देखरेख की। प्रतियोगिता का उद्घाटन मेजबान महाविद्यालय के प्राचार्य शर्वेश पांडे ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया। उद्घाटन मैच सर्वोदय पीजी कॉलेज और गांधी शताब्दी पीजी कॉलेज के बीच खेला गया। इस मैच में सर्वोदय पीजी कॉलेज ने कोयलसा को 32 रनों से पराजित किया।फाइनल मैच डीसीएसके पीजी कॉलेज मऊ और सर्वोदय पीजी कॉलेज के बीच खेला गया। इस कड़े मुकाबले में सर्वोदय पीजी कॉलेज ने मेजबान टीम को 15 रनों से हराया। मेजबान डीसीएसके पीजी कॉलेज को इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान से संतोष करना पड़ा।कुलपति संजीव कुमार ने कहा कि परीक्षा का दौर शुरू होने के बावजूद छात्र-छात्राओं का भारी संख्या में प्रतिभाग करना सराहनीय है। इस अवसर पर सी पी राय, अर्पिता मिश्रा, रुपेश तिवारी, राजेश विश्वकर्मा, युगांत उपाध्याय, प्रदुमन पासवान, इश्तियाक अहमद और जंग बहादुर प्रजापति आदि उपस्थित थे।