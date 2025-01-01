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अस्पताल में 20 से 22 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इसके बावजूद मरीजों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। स्थानीय लोग मजबूरी में निजी अस्पतालों का सहारा ले रहे हैं। गरीब परिवारों को इसके चलते भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। अस्पताल के अधीक्षक ने भी महिला डॉक्टर की कमी की बात स्वीकार की है।स्थानीय निवासी सोनू राय ने बताया कि इस स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं का प्रसव बहुत कम होता है। पिछले कई महीनों से यहां कोई प्रसव नहीं हुआ है। शुभम राय अपनी मरीज को प्रसव के लिए अस्पताल लेकर आए थे। लेकिन वहां जरूरी सुविधा और महिला डॉक्टर नहीं मिलीं।दीपक राय ने बताया कि क्षेत्र की अधिकांश महिलाएं निजी अस्पतालों का रुख करती हैं। सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं मिलने के कारण लोग बाहर जाने को मजबूर हैं। अस्पताल के आसपास भी कई निजी अस्पताल संचालित हैं। ग्रामीणों को प्रसव के लिए उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है।अस्पताल के अधीक्षक सोमेश रंजन मिश्रा ने बताया कि पिछले कई महीनों से प्रसव के लिए कोई महिला अस्पताल नहीं आई है। स्टाफ नर्स मेनका मेडिकल अवकाश पर हैं। संविदा पर तैनात स्टाफ नर्स गायत्री अपनी सेवाएं दे रही हैं।उन्होंने बताया कि अस्पताल में महिला चिकित्सक और स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती नहीं है। पहले स्थायी स्टाफ नर्स मंजू सिंह चौबीस घंटे रहकर लगातार प्रसव कराती थीं। उनके निधन के बाद से प्रसव संबंधी व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है। अस्पताल में महिला डॉक्टर की तैनाती बेहद आवश्यक है।स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालसामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरदह में महिला चिकित्सक की तैनाती नहीं होना चिंता का विषय है। यह स्थिति क्षेत्र की हजारों महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बन गई है। शासन की ओर से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार बजट खर्च किया जा रहा है।इसके बावजूद गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। इससे सरकारी व्यवस्था की उपयोगिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।