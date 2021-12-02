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मेंहनगर थाना क्षेत्र के घिनहापुर गांव निवासी संगीता देवी ने बताया कि उनकी पुत्री अनामिका की शादी देवगांव कोतवाली क्षेत्र के तरफकाजी गांव निवासी अरविंद से हुई थी। आरोप है कि अरविंद आए दिन अनामिका को प्रताड़ित करता था। संगीता ने बताया कि 11 दिन पहले अनामिका अपने ससुराल गई थी। वह गर्भवती थी। इस दौरान जब भी वह फोन पर बेटी से बात करने का प्रयास करती थीं तो ससुराल के लोग उसके आसपास नहीं होने की बात कहकर टाल देते थे। संगीता ने आरोप लगाया कि शनिवार शाम अनामिका को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो वह दर्द से चीखने लगी और अस्पताल ले जाने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। घर पर ही उसका प्रसव करा दिया गया। अनामिका ने बेटी को जन्म दिया। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। आरोप है कि उसकी तबीयत लगातार खराब होने के बावजूद उसे तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। करीब दो घंटे बाद पीजीआई चक्रपानपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।मृतका की मां ने पति समेत ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर बेटी को प्रताड़ित करने और जानबूझकर इलाज में देरी करने का आरोप लगाया है। देवगांव कोतवाल सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। इस मामले में अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। प्रसव के दौरान उसकी मौत हुई है। मां की तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई होगी।