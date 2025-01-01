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जिला युवा अधिकारी डॉ. भावना के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं और युवाओं ने नशामुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद युवाओं ने विद्यालय परिसर से सेवटा मोड़ तक साइकिल रैली निकाली। रैली के माध्यम से शारीरिक सक्रियता और नियमित साइकिलिंग का संदेश दिया गया। इस आयोजन से समाज में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक संदेश प्रसारित हुआ है।कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्वास्थ्य विभाग का विशेष सहयोग रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पल्हनी की चिकित्सकीय टीम एंबुलेंस के साथ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रही। कार्यक्रम का समन्वय राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक नीतीश कुमार और युवा मंडल के सदस्यों ने किया। कार्यक्रम में यशवंत सिंह, प्रधानाध्यापक विश्राम विश्वकर्मा, सहायक अध्यापक वीरेंद्र चौबे, शिवदयाल चौहान, मृत्युंजय पांडेय आदि उपस्थित थे।