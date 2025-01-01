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मजलिस की शुरुआत कई मशहूर शायरों की पेशख्वानी के साथ हुई। इसमें जफर आजमी, जोहर अकबर पुरी और शजर लोरपुरी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। फैज माहुली, शमीम आजमी, मोहम्मद जफर पकरी और मुंतजिर जुनपुरी ने भी पेशख्वानी की। कार्यक्रम का संचालन नजीब इलाहाबादी ने किया।मौलाना काजी मुहम्मद असकरी ने हजरत अली और पैगंबर के सिलसिले में जानकारी दी। उन्होंने हक और बातिल के बारे में भी विस्तार से समझाया। जब मौलाना ने शहीद अली अकबर का मसाएब सुनाया तो वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए।प्रोफेसर अब्बास रजा नैय्यर जलालपुरी ने कहा कि इमाम हुसैन अपने बेटे की तलाश में जंग के मैदान में तेजी से भागे थे। दुश्मन उनसे बचने के लिए भागते हुए तितर-बितर हो गए थे। जब वह अपने प्यारे बेटे के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे वहीं गले लगा लिया जहां वह जमीन पर लेटा था। अली अकबर ने एक हाथ से अपने पिता को गले लगाया और दूसरा हाथ उनकी छाती से लगा लिया। मौलाना ने कहा कि हुसैन की कुर्बानी ने इस्लाम धर्म में ऐसी जान फूंकी है कि यह आज तक बढ़ रहा है। हुसैन की बहादुरी और सब्र की वजह से ऐसा हमेशा होता रहेगा जब तक दिन के बाद रात रहेगी।