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इस्कॉन के कीर्तन-भजन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख मिथिलेश, गोरक्ष प्रांत प्रचारक रमेश और विभाग संघचालक सुरेश शुक्ला ने दीप प्रज्ज्वलन किया। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। अतिथियों ने वनवासी कल्याण आश्रम को अलमारी और साउंड बॉक्स भेंट किया।अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट अध्यक्ष अतुल कुमार अग्रवाल ने कविता पाठ किया। अशोक गौड़, जगदीश सिंह, दुर्गा प्रसाद अस्थाना, सुनील राय, सिंहासन यादव और इस्कॉन प्रमुख ओजस्वी प्रभु ने विचार रखे। संचालन कैलाश मिश्रा और सुजीत श्रीवास्तव ने किया। विभाग प्रचारक दीनानाथ, प्रेम प्रकाश राय, प्रवीण सिंह और सिद्धार्थ सिंह भी उपस्थित रहे।आपातकाल और राम मंदिर आंदोलन में भूमिकाक्षेत्र बौद्धिक प्रमुख मिथिलेश ने उनके संघर्षों को याद किया। उन्होंने कहा कि 1948, 1975 के आपातकाल और 1992 के श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। गिरफ्तारियों के बीच भी उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। प्रांत प्रचारक रमेश ने कहा कि उनके मार्गदर्शन से ही आज वे प्रांत के दायित्व पर कार्य कर रहे हैं।वंचित बच्चों के भविष्य को संवारने का कार्यउनके पुत्रों अजय अग्रवाल और अरविंद अग्रवाल ने संस्मरण साझा किए। उन्होंने बताया कि मात्र चार वर्ष की आयु में उनके पिता संघ से जुड़े थे। उन्होंने प्रतिबंधों और चुनौतियों का डटकर सामना किया। विद्या भारती, संस्कार भारती, वनवासी छात्रावास और पल्हनी के विद्यालय के माध्यम से वंचित बच्चों का भविष्य संवारा गया।