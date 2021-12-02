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Azamgarh News: लेखपाल से सरकारी अभिलेख छीनने का प्रयास, चार पर प्राथमिकी

Fri, 09 Oct 2026 12:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:29 AM IST
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Attempt to snatch government records from a *Lekhpal*; FIR registered against four individuals.
फूलपुर तहसील क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में राजस्व जांच करने पहुंचे लेखपाल धर्मेंद्र कुमार गौतम से कथित तौर पर सरकारी अभिलेख छीनने, गाली-गलौज करने और धमकी देने का मामला सामने आया है। लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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जहानागंज थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी लेखपाल धर्मेंद्र कुमार गौतम चार अक्तूबर को आईजीआरएस शिकायत के निस्तारण के लिए सुल्तानपुर गांव में स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच करने पहुंचे थे।
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लेखपाल का आरोप है कि जांच के दौरान गाटा संख्या 408/0.081 हेक्टेयर भूमि पर नीम और महुआ के पेड़ गिरने के बाद उनकी लकड़ी सूर्यभान और प्रमिला पत्नी सूर्यभान द्वारा काटी जा रही थी। लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर लकड़ी ले जाने से रोका।
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आरोप है कि इसके बाद सूर्यभान ने आबादी की भूमि गाटा संख्या 398/0.040 हेक्टेयर का सीमांकन कराने के लिए दबाव बनाया। लेखपाल द्वारा सीमांकन की वैधानिक प्रक्रिया बताने पर नाराज होकर आरोपियों ने उनके हाथ से सरकारी अभिलेख, नक्शा, प्रार्थना पत्र और अन्य कागजात छीन लिए।
साथ ही गाली-गलौज करते हुए धमकी दी। लेखपाल ने यह भी आरोप लगाया कि सूर्यभान, प्रमिला, अर्पित और मनोज यादव ने उन्हें दौड़ा लिया और मारपीट की धमकी दी। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने उन्हें बचाकर वहां से निकाला।
घटना के बाद लेखपाल ने एसडीएम फूलपुर को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की थी। अधिकारियों के आदेश के बाद सात अक्तूबर को पुलिस ने चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

कोतवाली प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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