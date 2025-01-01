Azamgarh News: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का मार्च

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जिलाध्यक्ष ने कहा कि वोट जनता का अधिकार है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनाव व्यवस्था की जिम्मेदारी है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़क से लेकर लोकतांत्रिक मंचों तक आवाज उठाती रहेगी।उन्होंने कहा कि मतदाताओं के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से इस्तीफे की मांग की है।मार्च में रियाजुल हसन, राजाराम यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, अंसार अहमद, राम गणेश प्रजापति, दिनेश यादव, गिरीश चतुर्वेदी, बेलाल बेग, शीला भारती, अजीत राय, सीमा भारती, रामअवध प्रेमी, अरविंद पांडेय, राजा-उर-रहमान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।