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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Congress march demanding Gyanesh Kumar's resignation.

Azamgarh News: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का मार्च

Fri, 09 Oct 2026 12:36 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:36 AM IST
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Congress march demanding Gyanesh Kumar's resignation.
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च निकालते कांग्रेसी। स्रोत-पार्टी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को शहर में विरोध मार्च निकाला। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह ‘मुन्ना राय’ के नेतृत्व में निकले मार्च में कार्यकर्ताओं ने ‘वोट चोरी बंद करो’, ‘लोकतंत्र बचाओ’ और ‘ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो’ के नारे लगाए।
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जिलाध्यक्ष ने कहा कि वोट जनता का अधिकार है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनाव व्यवस्था की जिम्मेदारी है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़क से लेकर लोकतांत्रिक मंचों तक आवाज उठाती रहेगी।
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उन्होंने कहा कि मतदाताओं के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से इस्तीफे की मांग की है।
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मार्च में रियाजुल हसन, राजाराम यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, अंसार अहमद, राम गणेश प्रजापति, दिनेश यादव, गिरीश चतुर्वेदी, बेलाल बेग, शीला भारती, अजीत राय, सीमा भारती, रामअवध प्रेमी, अरविंद पांडेय, राजा-उर-रहमान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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