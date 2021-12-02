Azamgarh News: यूपीआई शुल्क के विरोध में व्यापारियों ने उठाई आवाज

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व्यापारियों ने प्रशासन के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन भेज कर शुल्क लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग की। नगर अध्यक्ष मनोज कुमार बरनवाल ने कहा कि सरकार एक ओर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर यूपीआई लेन-देन पर शुल्क लगाने का निर्णय डिजिटल इंडिया की भावना के विपरीत है।इससे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और डिजिटल भुगतान को भी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि व्यापारी पहले से विभिन्न शुल्क और करों का भार वहन कर रहे हैं। ऐसे में यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना उचित नहीं है।व्यापारियों ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार कर इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। इस दौरान नगर महामंत्री जय प्रकाश वर्मा, वरिष्ठ महामंत्री आशीष गोयल, उपाध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, पवन अग्रवाल, उद्योग मंच महामंत्री असीम अब्बासी, श्याम नारायण बरनवाल, युवा उपाध्यक्ष सौरभ डालमिया, युवामंत्री आलोक सिंह समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे।