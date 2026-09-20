Auraiya News: बिना जांच के आरोग्य मेले में बांट दी गई दवाएं

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रविवार दोपहर आरोग्य मेले की पड़ताल के दौरान करीब 23 मरीज इलाज के लिए पहुंचे थे। डॉ. शुभम मिश्रा, फार्मासिस्ट रामअवतार, वार्ड बॉय शिवा और नर्स तो मौजूद मिले लेकिन जांच की सुविधा पूरी तरह से ठप रही। इसके चलते अब मरीजों को जांच कराने के लिए 10 से 12 किमी दूर बिधूना सीएचसी के चक्कर काटने पड़े।जांच में सामने आया कि असजना केंद्र पर तैनात लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी एचआईवी जागरूकता अभियान के तहत फील्ड में लगा दी गई है, जिस कारण वह मेले में उपस्थित नहीं हो सके। इस संबंध में सीएचसी अधीक्षक डॉ. वीपी शाक्य ने बताया कि संबंधित कर्मचारी की अनुपस्थिति के कारणों की जानकारी ली जा रही है। एचआईवी अभियान में ड्यूटी की बात संज्ञान में आई है, जल्द ही आरोग्य मेले के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाएगी।