Auraiya News: रेलवे क्रॉसिंग पर जाम की समस्या से राहगीर हुए परेशान

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गेटमैन ने दोपहर लगभग 4 बजकर 55 मिनट पर फाटक को बंद किया था। इस दौरान एक के बाद एक कई ट्रेनें गुजरने के कारण फाटक लंबे समय तक बंद रहा। करीब 23 मिनट बाद शाम 5 बजकर 18 मिनट पर फाटक खोला गया, तब जाकर जाम खुल सका और यातायात सामान्य हो पाया। फाटक बंद रहने के दौरान दोनों तरफ दोपहिया, चारपहिया वाहनों के साथ-साथ राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई।जाम के कारण कई यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई। गर्मी और उमस के बीच वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने बताया कि व्यस्त रूट होने के कारण अक्सर यहां जाम की समस्या बनी रहती है।