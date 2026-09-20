Auraiya News: पैक्स कर्मचारी 22 सितंबर को लखनऊ में देंगे धरना
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sun, 20 Sep 2026 11:51 PM IST
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औरैया। उत्तर प्रदेश की पैक्स समितियों पर कार्यरत कर्मचारियों ने नियमित एवं समयबद्ध वेतन समेत मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। पैक्स सचिव वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता को पत्र सौंप कर कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश देने की मांग की गई है।
सोसाइटी के प्रदेश संगठन ने पत्र में बताया कि पैक्स समितियों पर कार्यरत कैडर सचिव, नॉन कैडर सचिव, प्रभारी सचिव, लिपिक, विक्रेता, सहयोगी एवं चौकीदार आदि कर्मचारी लंबे समय से नियमित और समयबद्ध वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक व पारिवारिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
कर्मचारियों की मांग है कि समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए और राजकीय सहायता के माध्यम से वर्तमान में लागू वेतनमान के अनुसार नियमित एवं समयबद्ध वेतन उपलब्ध कराया जाए। इन मांगों को लेकर प्रदेश संगठन ने 22 सितंबर को लखनऊ में धरना-प्रदर्शन निर्धारित किया है। संगठन ने जनपद के सभी पैक्स कर्मचारियों से प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है।
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साथ ही सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता से 22 सितंबर को कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अध्यक्ष जयराम सिंह, रोहित कुमार, असित यादव, सुबोध कुमार, चंद्रकांत, संदीप कुमार, मोहित कुमार आदि मौजूद रहे।
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सोसाइटी के प्रदेश संगठन ने पत्र में बताया कि पैक्स समितियों पर कार्यरत कैडर सचिव, नॉन कैडर सचिव, प्रभारी सचिव, लिपिक, विक्रेता, सहयोगी एवं चौकीदार आदि कर्मचारी लंबे समय से नियमित और समयबद्ध वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक व पारिवारिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
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कर्मचारियों की मांग है कि समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए और राजकीय सहायता के माध्यम से वर्तमान में लागू वेतनमान के अनुसार नियमित एवं समयबद्ध वेतन उपलब्ध कराया जाए। इन मांगों को लेकर प्रदेश संगठन ने 22 सितंबर को लखनऊ में धरना-प्रदर्शन निर्धारित किया है। संगठन ने जनपद के सभी पैक्स कर्मचारियों से प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है।
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साथ ही सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता से 22 सितंबर को कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अध्यक्ष जयराम सिंह, रोहित कुमार, असित यादव, सुबोध कुमार, चंद्रकांत, संदीप कुमार, मोहित कुमार आदि मौजूद रहे।