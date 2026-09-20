Auraiya News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sun, 20 Sep 2026 11:50 PM IST
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धर्म-कर्म
जिले में विभिन्न स्थानों पर गणेश महोत्सव 10 बजे से।
शहर के हनुमान मंदिरों में बुढ़वा मंगल को लेकर अनुष्ठान सुबह 10 बजे से।
इंडियन ऑयल चौकी के समीप स्थित वीर हनुमान मंदिर में अखंड पाठ सुबह 11 बजे से।
गणेश महोत्सव के तहत आवास विकास में भंडारा शाम 4 बजे से।
बैठक: नगर पालिका कार्यालय में शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक दोपहर 2 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731
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जिले में विभिन्न स्थानों पर गणेश महोत्सव 10 बजे से।
शहर के हनुमान मंदिरों में बुढ़वा मंगल को लेकर अनुष्ठान सुबह 10 बजे से।
इंडियन ऑयल चौकी के समीप स्थित वीर हनुमान मंदिर में अखंड पाठ सुबह 11 बजे से।
गणेश महोत्सव के तहत आवास विकास में भंडारा शाम 4 बजे से।
बैठक: नगर पालिका कार्यालय में शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक दोपहर 2 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731