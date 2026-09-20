Auraiya News: अगले बरस तू जल्दी आना के जयकारों के साथ गणपति बप्पा को दी विदाई

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शहर में चल रहे गणेश महोत्सव के तहत विसर्जन यात्रा निकाली गई। यह यात्रा ब्लॉक गेट से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई बरमूपुर नहर पुल पहुंची। जहां विधि-विधान से प्रतिमा का विसर्जन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। शिवकुमार पुरवार, विपिन पुरवार, विनय पुरवार, चंदन राठौर, बृजेश यादव, रामवीर सिंह मौजूद रहे।बिधूना कोतवाली परिसर से गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। पुलिस कर्मियों और उनके परिजन ने ढोल-डीजे की धुन पर उत्सव मनाया। कोतवाली परिसर से शुरू हुई विसर्जन यात्रा कमलपुर नहर पहुंची, जहां विधि-विधान से हवन-पूजन और आरती की गई। पुलिस कर्मियों व उनके परिजनों ने क्षेत्र में सुख-समृद्धि की कामना करते हुए बप्पा को अंतिम विदाई दी।कुदरकोट कस्बे के रामलीला मैदान स्थित कुंदनपुर धाम में हो रहे गणेश महोत्सव का रविवार को समापन हो गया। दोपहर बाद ढोल-नगाड़ों व भक्ति गीतों के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। कस्बे के मुख्य मार्गों पर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। शाम करीब पांच बजे गपकापुर नहर में गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। महंत रोनू गुप्ता, सोनू, मोनू, रामजी दीक्षित, विश्वास तिवारी आदि मौजूद रहे।बनारसी दास में हांड़ी फोड़ प्रतियोगिता में युवाओं ने दिखाया उत्साहऔरैया। मोहल्ला बनारसीदास स्थित कोतवाली थाने के पीछे चल रहे 11 दिवसीय गणेश महोत्सव में रविवार को हांड़ी फोड़ प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। हांड़ी फूटते ही पूरा आयोजन स्थल जयकारों से गूंज उठा। युवाओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर जश्न मनाया। धर्मेंद्र दुबे, रजनीश दुबे, संतोष सविता, हिमांशु, सुधांशु, कन्हैया आदि मौजूद रहे। (संवाद)पंडालों में गूंज रहे गणपति के जयकारेफफूंद। गणेश महोत्सव का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नगर के विभिन्न स्थानों पर आकर्षक पंडाल सजाए गए हैं। होमगंज स्थित गल्ला मंडी में सार्वजनिक गणेश महोत्सव समिति की ओर से सजाए गए पंडाल में सुबह-शाम विधि-विधान से आरती कर प्रसाद वितरण किया जा रहा है। समिति के संरक्षक हरिश्चंद्र वर्मा, प्रबंधक भरतलाल स्वर्णकार, अध्यक्ष रामजी दुबे, उपाध्यक्ष रामजी सोनी, कोषाध्यक्ष अनुपम वर्मा, महामंत्री आशीष पोरवाल आदि रहे। (संवाद)