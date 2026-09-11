Amroha News: ग्राम पंचायतों से धन निकालने के मामले में पंचायत अधिकारी लामबंद

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बृहस्पतिवार को अमरोहा ब्लॉक सभागार में हुई बैठक में ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा कि जोया में केवल सचिव मोनू के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि प्रशासकों पर कार्रवाई नहीं हुई। इसे पक्षपातपूर्ण बताते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि एक सप्ताह में प्रशासकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो जिले के सभी सचिव आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। विज्ञापन

बैठक में ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा, बिजेंद्र त्यागी, अमरजीत सिंह, खुर्शीद, धर्मपाल सिंह, राजकुमार सैनी, नीरज कुमार, राजकुमार आदि मौजूद रहे। बृहस्पतिवार को अमरोहा ब्लॉक सभागार में हुई बैठक में ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा कि जोया में केवल सचिव मोनू के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि प्रशासकों पर कार्रवाई नहीं हुई। इसे पक्षपातपूर्ण बताते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि एक सप्ताह में प्रशासकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो जिले के सभी सचिव आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।बैठक में ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा, बिजेंद्र त्यागी, अमरजीत सिंह, खुर्शीद, धर्मपाल सिंह, राजकुमार सैनी, नीरज कुमार, राजकुमार आदि मौजूद रहे।

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अमरोहा। ग्राम पंचायतों से धनराशि निकालने के मामले में ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी संघ की संयुक्त बैठक में वक्ताओं ने एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए प्रशासकों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। हसनपुर ब्लॉक में प्रशासकों पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया गया।