फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Mock drill conducted to handle earthquake and fire incidents.

Amroha News: भूकंप-अग्निकांड से निपटने के लिए हुआ मॉकड्रिल अभ्यास

Sat, 19 Sep 2026 01:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Mock drill conducted to handle earthquake and fire incidents.
अमरोहा। राज्य स्तरीय भूकंप एवं अग्नि सुरक्षा मॉकड्रिल का आयोजन शुक्रवार को अमरोहा जिले की सभी तहसीलों में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा के दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया की तैयारियों को परखना था।
विज्ञापन

यह अभ्यास पांच अलग-अलग आपदा परिदृश्यों पर आधारित था। तहसील अमरोहा में ऊंची इमारत में भूकंप और आग लगने की स्थिति का अभ्यास किया गया। धनौरा में भागीरथी देवी पीजी कॉलेज में आग लगने, हसनपुर में द किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड में रासायनिक आपदा का परिदृश्य बनाया गया। कालाखेड़ा की औद्योगिक इकाई में आग तथा नौगावां सादात तहसील परिसर में भूकंप से भवन क्षतिग्रस्त होने का भी अभ्यास हुआ। मॉकड्रिल सुबह दस बजे जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से सूचना प्रसारित होने के साथ शुरू हुई। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग, एनसीसी और आपदा मित्र समेत कई विभागों ने सहभागिता की। जिला प्रशासन ने बताया कि इस अभ्यास से आपदा के समय त्वरित और प्रभावी बचाव-राहत व्यवस्था की तैयारियों का परीक्षण हुआ। मॉकड्रिल में जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग, एनसीसी, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आपदा मित्र समेत अन्य विभागों ने सहभागिता की।
विज्ञापन

इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी आपदा कारमेंद्र सिंह, एसडीएम सदर शशि भूषण पाठक, तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव, अग्निशमन अधिकारी अनुराग तोमर और जिला आपदा विशेषज्ञ पवन कुमार शुक्ला आदि रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed