Amroha News: अमरोहा में भात भरने पहुंची महिलाओं ने चांदपुर में किए आभूषण चोरी

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शुक्रवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि 12 सितंबर को थाना चांदपुर पर दिनेश वर्मा ने अपनी दुकान से 40 से 50 ग्राम आभूषण चोरी होने की तहरीर दी थी। बताया कि बुर्कानशीं चार महिलाएं दुकान पर पहुंची, जिन्होंने आभूषण खरीदने की बात कहते हुए ज्वैलरी देखी, इसी बीच सराफ की निगाह बचते ही आरोपी महिलाओं ने अपने मुंह और कपड़ों में तीन जोड़ी कुंडल रख लिए थे। इसके बाद खरीदारी किए बिना ही महिलाएं दुकान से चली गई। आभूषण गायब होने पर सराफ ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो महिलाएं आभूषण चोरी करते हुए दिखाई दीं।सीसीटीवी फुटेज में महिलाओं का चेहरा नजर आने पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया। दूसरी फुटेज खंगाली तो एक कार भी नजर आई। इसके बाद चांदपुर पुलिस अमरोहा के जोया टोल प्लाजा पर पहुंची, जहां से पुलिस को आरोपियों की कार का नंबर हासिल हुआ। इसके बाद पुलिस पीछा करते हुए गाजियाबाद तक पहुंच गई। जहां से पुलिस ने जाहिदा उर्फ छोटी और आशिया निवासीगण मोहल्ला केला देहात थाना विजय नगर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर लिया। जबकि खातून, आशमीन, रुखसाना, कार चालक फरीद खां और भूरिया उर्फ जाकिर की गिरफ्तारी होना बाकी है।शादी में शामिल होने के साथ साथ वारदात को दिया अंजामएएसपी देहात प्रकाश कुमार ने बताया कि आरोपी महिलाओं को अमरोहा में एक शादी में शामिल होकर भात देना था। शादी में शामिल होने के लिए अमरोहा आई तो इसके साथ ही चांदपुर भी पहुंच गई ताकि शादी में होने वाले खर्च का इंतजाम किया जा सके। चांदपुर में सराफ को झांसे में लेकर आभूषण चोरी कर लिए थे। एएसपी देहात ने बताया कि गाजियाबाद में पुलिस के इनके मोहल्ले के पास पहुंचते ही ई-रिक्शा चालक ने भी बता दिया था कि उनके घर जाने के लिए आए हो, यानि ई रिक्शा चालक को भी पता था कि दूसरे जिले से आने वाली पुलिस उक्त महिलाओं को ही ढूंढ रही है।