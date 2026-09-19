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Amroha News: बंदरों के हमले से बचने के प्रयास में छत से गिरी महिला, रेफर

Sat, 19 Sep 2026 01:46 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:46 AM IST
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Woman falls from roof while trying to escape monkey attack, referred
हसनपुर। गांव शाहपुर कला में बंदरों के आतंक से बचने के दौरान महिला छत से गिरकर गंभीर घायल हो गई। घटना से ग्रामीणों में रोष है।
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गांव निवासी दीप कुमार रावत की पत्नी ममता (40) शुक्रवार दोपहर घर की छत पर कपड़े सुखा रही थीं। इसी दौरान बंदरों का झुंड छत पर आ गया और हमला करने का प्रयास करने लगा। घबराकर भागने के दौरान संतुलन बिगड़ने से ममता छत से नीचे गिर गईं।

परिजनों ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों ने बंदरों से राहत दिलाने की मांग की है। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि बंदरों को पकड़वाने का काम किया जाएगा। संवाद
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