Ambedkar Nagar News: सरयू का जलस्तर बढ़ा, मांझा में कटान शुरू

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बुधवार को सरयू का जलस्तर 84.60 मीटर से बढ़कर 84.66 मीटर पहुंच गया। नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर नीचे है। जलस्तर बढ़ने के साथ मांझा क्षेत्र में कटान तेज होने लगी है। इटौरा ढोलीपुर गांव के पूरब नदी किनारे कटान होने की बात ग्रामीणों ने कही है। इससे पहले निचले इलाकों में कम हुआ पानी भी बुधवार को कुछ बढ़ता दिखाई दिया।इटौरा ढोलीपुर निवासी भावेश सिंह ने बताया कि गांव के पूरब मांझा क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने के साथ कटान शुरू हो गया है। इससे किसानों की खेती योग्य भूमि नदी की धारा में समा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, मांझा कम्हरिया क्षेत्र में कटान रोकने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है।तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन पानी अभी निचले हिस्से में है। फिलहाल किसी तरह की परेशानी नहीं है। एहतियात के तौर पर राजस्व कर्मियों को निगरानी के लिए लगाया गया है।