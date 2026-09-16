Ambedkar Nagar News: पालिका की बिजली कटने से गहराया पानी का संकट

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बिजली आपूर्ति बाधित होने से परिसर में लगा जलापूर्ति का ट्यूबवेल ठप हो गया। ट्यूबवेल बिजली से संचालित होता है, इसलिए बिजली कटने के बाद उसका संचालन रुक गया। इससे दोनों मोहल्लों में नियमित पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी। पानी की आपूर्ति बाधित होने की जानकारी मिलने पर नगर पालिका ने वैकल्पिक व्यवस्था की।नगर पालिका ने जनरेटर चलाकर ट्यूबवेल का संचालन शुरू किया। इसके माध्यम से मोहल्लों में पानी पहुंचाया जा रहा है। जलकल अभियंता आशीष कुमार चौहान ने बताया कि जनरेटर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को अधिक परेशानी नहीं होगी।