Ambedkar Nagar News: चहोड़ा घाट पर डूबे युवक की तलाश जारी

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टीम ने चहोड़ा घाट से आगे नया गांव के पास से तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस के साथ परिजन और रिश्तेदार भी नदी किनारे मौजूद रहे। रविंद्र के परिवार में दो पुत्रियां और एक पुत्र हैं। रविंद्र यादव सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे चहोड़ा घाट पर नहाने गए थे। गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गए। स्थानीय लोगों और परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। रविंद्र के साले अनूप यादव ने थाने में तहरीर देकर तलाश कराने की मांग की थी।एसडीआरएफ ने संभावित स्थानों पर नदी में तलाश की। समाचार लिखे जाने तक रविंद्र का पता नहीं चल सका था। सीओ आलापुर अरुण नौहवार ने बताया कि डूबे युवक का पता लगाया जा रहा है।