Ambedkar Nagar News: 12 मोबाइल के साथ तीन चोर गिरफ्तार

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पुलिस सुबह करीब आठ बजे शिवबाबा धाम के पास संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार तीन संदिग्ध अन्नावा से कांशीराम कॉलोनी के रास्ते शिवबाबा धाम की ओर आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने कांशीराम कॉलोनी के सामने शिवबाबा धाम मार्ग पर घेराबंदी कर बाइक सवार तीन युवकों को रोक लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से 12 मोबाइल फोन बरामद हुए।पूछताछ में आरोपियों की पहचान अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र के साल्हीपुर निवासी नितेश अग्रहरि, लाला का पुरवा निवासी अभिषेक सिंह उर्फ देवदत्त और सालारपुर निवासी राकेश गुप्ता के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने बरामद मोबाइल फोन अयोध्या, सुल्तानपुर और अंबेडकरनगर के भीटी, महरुआ, अकबरपुर व अहिरौली क्षेत्रों से चोरी करने की बात स्वीकार की है। इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।