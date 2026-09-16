Ambedkar Nagar News: हिस्ट्रीशीटर के घर फायरिंग की सूचना निकली झूठी

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साबुकपुर निवासी सौरभ यादव हंसवर थाने का हिस्ट्रीशीटर है और वर्तमान में दिल्ली में रहता है। बुधवार सुबह उसकी मां सरोजा ने डायल 112 पर सूचना दी कि बाइक सवार अभिनाश वर्मा, आयुष यादव निवासी टांडा और धवन निवासी जलालपुर उसके घर पर अवैध असलहे से फायरिंग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और थानाध्यक्ष अभिनेष कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में फायरिंग के निशान नहीं मिले। आसपास के लोगों ने भी ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं की।पुलिस के अनुसार, मंगलवार को सम्मनपुर क्षेत्र के कुर्की बाजार स्थित शराब ठेके पर हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार डब्बू और आनंद की तस्वीर सौरभ ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाई थी। अभिनाश, धवन और आयुष ने इसका विरोध करते हुए स्टोरी हटाने को कहा था। इसको लेकर इंस्टाग्राम पर दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज भी हुई थी।सीओ टांडा प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इसी विवाद को लेकर सौरभ के परिजनों ने तीनों युवकों को फंसाने के लिए फायरिंग की झूठी सूचना दी थी। महिला से पूछताछ की गई है। सूचना झूठी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।