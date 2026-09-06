प्रयागराज : ग्लो पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा पीडी टंडन पार्क, जगराम चौराहे का भी होगा चौड़ीकरण

पीडी टंडन पार्क को ग्लो पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा और वेस्ट-टू-वंडर की अवधारणा के तहत स्क्रैप मेटल से पशु-पक्षियों की प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। यह निर्देश मंडलायुक्त ने शनिवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की अवस्थापना से संबंधित बैठक में दिए। उन्होंने एमजी रोड को जीरो टॉलरेंस वेस्ट रोड के रूप में विकसित करते हुए सौंदर्यीकरण कराने के निर्देश दिए।

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बैठक में 34 कार्यों को अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रमुख कार्यों में लेटे हनुमानजी मंदिर कॉरिडोर के समीप रिटेनिंग वॉल एवं जल-मल निकासी, पुराने यमुना पुल के नीचे कृषि विवि की बाउंड्रीवॉल, तेलियरगंज-अपट्राॅन मार्ग पर एमएनएनआईटी की बाउंड्रीवॉल, मम्फोर्डगंज में नाला निर्माण, नैनी में अरैल बंधा के किनारे स्टोन-कट एवं पिचिंग और हरित पट्टी में मिट्टी कटान रोकने के कार्य शामिल हैं।इसके अलावा बेली रोड पर सड़क, पटरी एवं नाली निर्माण, नैनी स्थित यमुना विहार अपार्टमेंट के पार्क का सौंदर्यीकरण, भारत स्काउट एंड गाइड परिसर की चहारदीवारी का उच्चीकरण, नैनी रेलवे स्टेशन के समीप नवीन पुलिस चौकी भवन, जगराम चौराहा-कटरा लिंक रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, निर्माणाधीन मल्टीपरपज कल्चरल कॉम्प्लेक्स, आईईआरटी की बाउंड्रीवॉल का पुनर्निर्माण भी शामिल है।हाईकोर्ट गेट-आठ के पास शंभू बैरक रोड के सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण और रसूलाबाद लिंक रोड के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई। विद्युत संबंधी कार्यों में अलोपीबाग फ्लाईओवर पर फसाड लाइटिंग एवं विद्युत संयोजन, इविवि परिसर के कल्चरल कॉम्प्लेक्स के 11 केवी फीडर और पीएसी/विशेष सुरक्षा बल परिसर में प्रकाश व्यवस्था के कार्यों को भी अनुमोदन प्रदान किया गया।मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि पौधरोपण सड़क की ओर न कराकर फुटपाथ के अंतिम छोर की ओर कराया जाए। नैनी स्थित महेवा जंक्शन के सौंदर्यीकरण पर चर्चा करते हुए उन्होंने विद्युत लाइनों को यथासंभव भूमिगत करने, केवल सड़क एवं सीवेज कार्य तक सीमित न रहते हुए समग्र सौंदर्यीकरण सुनिश्चित करने और ट्रांसफार्मरों को स्मार्ट बॉक्स में रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा शहर के तालाबों की भूमि को चिह्नित कर किसी एक उपयुक्त तालाब को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के निर्देश दिए।