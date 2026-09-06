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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Two teenagers drowned in the swollen Ganga near Soham Ashram in Jhunsi; tragedy strikes their families.

Prayagraj : झूंसी के सोहम आश्रम के पास उफनाई गंगा में डूबकर दो किशोरों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Sun, 06 Sep 2026 03:51 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 06 Sep 2026 03:51 PM IST
सार

झूंसी में सोहम आश्रम के पास उफनाई गंगा में डूबने से दो किशोरों की मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को बरामद कर लिया है।

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Two teenagers drowned in the swollen Ganga near Soham Ashram in Jhunsi; tragedy strikes their families.
झूंसी के सोहम आश्रम के पास गंगा में डूबने से दो किशोरों की मौत हो गई। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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झूंसी में सोहम आश्रम के पास उफनाई गंगा में डूबने से दो किशोरों की मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को बरामद कर लिया है। घटना की जानकारी होने पर भारी भीड़ जुट गई। 

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