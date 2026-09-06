Prayagraj : झूंसी के सोहम आश्रम के पास उफनाई गंगा में डूबकर दो किशोरों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

झूंसी में सोहम आश्रम के पास उफनाई गंगा में डूबने से दो किशोरों की मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को बरामद कर लिया है। घटना की जानकारी होने पर भारी भीड़ जुट गई।

विज्ञापन