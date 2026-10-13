Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:02 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:02 AM IST
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धर्म-कर्म
रामलीला- पर्वतीय समाज की रामलीला का आयोजन श्रीराम मंदिर परिसर में सैनिक नगर उर्खरा रोड, रात 8 बजे।
- गढ़वाल भ्रातृ सम्मेलन की रामलीला, गढ़वाल भवन राजचुंगी पर रात 8 बजे।
मंचन- श्री मन:कामेश्वर रामलीला महोत्सव में ताड़का वध, गढ़ी ईश्वरा दिगनेर शमसाबाद, रोड शाम 7 बजे।
- रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला महोत्सव के अंतर्गत शबरी मिलन की लीला, शाम 7:30 बजे।
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अन्य
प्रतियोगिता- अग्रसेन जयंती पर श्री अग्रवाल संघ ट्रस्ट की मेहंदी प्रतियोगिता, महाराजा अग्रसेन भवन लोहामंडी शाम 4 बजे।
पैदल मार्च- समाजवादी व्यापार सभा महानगर का पैदल मार्च, नूरी दरवाजा भगत सिंह चौक, दोपहर 1:30 बजे।
धरना- बार एसोसिएशन एवं आगरा उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति का धरना-प्रदर्शन, दीवानी गेट-2 पर सुबह 11 बजे।
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रामलीला- पर्वतीय समाज की रामलीला का आयोजन श्रीराम मंदिर परिसर में सैनिक नगर उर्खरा रोड, रात 8 बजे।
- गढ़वाल भ्रातृ सम्मेलन की रामलीला, गढ़वाल भवन राजचुंगी पर रात 8 बजे।
मंचन- श्री मन:कामेश्वर रामलीला महोत्सव में ताड़का वध, गढ़ी ईश्वरा दिगनेर शमसाबाद, रोड शाम 7 बजे।
- रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला महोत्सव के अंतर्गत शबरी मिलन की लीला, शाम 7:30 बजे।
अन्य
प्रतियोगिता- अग्रसेन जयंती पर श्री अग्रवाल संघ ट्रस्ट की मेहंदी प्रतियोगिता, महाराजा अग्रसेन भवन लोहामंडी शाम 4 बजे।
पैदल मार्च- समाजवादी व्यापार सभा महानगर का पैदल मार्च, नूरी दरवाजा भगत सिंह चौक, दोपहर 1:30 बजे।
धरना- बार एसोसिएशन एवं आगरा उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति का धरना-प्रदर्शन, दीवानी गेट-2 पर सुबह 11 बजे।