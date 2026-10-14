दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को 200 मीटर तक घसीटा, इंजीनियर की जिस तरह हुई मौत; कांप गए लोग

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झारखंड के थाना मरकच्चो गांव डेब्वा निवासी शंकर राणा गांव भदनवारा में चल रहे जल निगम टंकी निर्माण कार्य का ठेकेदार है।जो कि राया में रहता है। बुधवार को बस से टैंटीगांव पहुंचा और भदनवारा में टंकी निर्माण कार्य के इंजीनियर बंगाल निवासी रघुनाथ को टैंटीगांव बाइक लेकर बुलाया। दोनों बाइक पर सवार होकर गांव भदनवारा जा रहे थे। जेसे ही गांव सुदामागढ़ी के समीप पहुंचे ही थे कि सामने भदनवारा की ओर से आ रहे ट्रैक्टर ट्राली चालक ने बाइक सवार युवकों को रौंद दिया और करीब 200 मीटर तक बाइक को घसीटता हुआ ले गया।जिससे इंजीनियर बंगाल निवासी रघुनाथ की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर थानाध्यक्ष अरुण कुमार पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मृतक रघुनाथ के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। जबकि ट्रैक्टर ट्राली चालक ट्रैक्टर ट्राली लेकर भाग गया। पुलिस ने मृतक रघुनाथ के परिजनों को सूचना दे दी है। साथ ही ट्रैक्टर ट्राली चालक का पता लगाया जा रहा है।