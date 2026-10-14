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Mathura News: यमुना पर एक करोड़ की लागत से बनेगा छठा क्रूज स्टेशन

Wed, 14 Oct 2026 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:13 AM IST
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Sixth cruise station to be built on the Yamuna at a cost of 1 crore
मनमोहन पारीक
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वृंदावन। यमुना नदी में जलमार्ग के लिए एक और क्रूज स्टेशन बनाया जाएगा। यह नया स्टेशन देवराह बाबा घाट पर बनेगा। इसके निर्माण से वृंदावन और मथुरा के बीच कुल छह क्रूज स्टेशन हो जाएंगे। इस पर एक करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी।
उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के निर्देशन में एमवीडीए यह कार्य करा रहा है। इसका उद्देश्य देश-विदेश से आने वाले यात्रियों को जलमार्ग से यात्रा के दौरान सुविधा देना है। परिषद ने पहले वृंदावन से मथुरा के बीच पांच क्रूज स्टेशन बनाने की योजना बनाई थी। शासन की मंजूरी के बाद एमवीडीए इनका निर्माण कर रहा है। इस माह के अंत तक चार क्रूज स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे। जलमार्ग से यात्रा करने वाले पर्यटक और धर्म सैलानी इन घाटों पर ठहर सकेंगे। वे यहां से ब्रज के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर पाएंगे। पांच क्रूज स्टेशनों की अनुमानित लागत 6 करोड़ 73 लाख रुपये थी। यह नया स्टेशन देवरहा घाट के समीप बनाया जाएगा। संवाद
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क्रूज स्टेशन की सुविधाएं

प्रत्येक क्रूज स्टेशन में दो ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। एक ब्लॉक में महिला, पुरुष और दिव्यांगों के लिए शौचालय होंगे। दूसरा ब्लॉक टिकट काउंटर के लिए होगा। इसमें टिकट काउंटर के साथ वेटिंग हॉल भी बनेगा। इन सभी क्रूज स्टेशनों को पहुंच मार्गों से जोड़ा जाएगा। इससे यात्री आसानी से क्रूज स्टेशन तक पहुंच सकेंगे।
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निर्माण कार्य की प्रगति

कार्यदायी संस्था नगर के केसी घाट, केसी घाट के सामने यमुना पार और अक्रूर घाट पर क्रूज स्टेशन का कार्य पूरा करने वाली है। देवराह बाबा घाट पर भी कार्य पूरा होने को है। देवरहा घाट के समीप बनने वाले नए क्रूज स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मी नागप्पन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ब्रज में जलमार्ग बनाने की योजना है।


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योजना में बदलाव और लागत

वृंदावन से मथुरा के बीच पांच क्रूज स्टेशन प्रस्तावित थे। इनके लिए अक्रूर घाट, देवरहा बाबा घाट, मांट रोड घाट, मथुरा के यमुना घाट और जुगलकिशोर घाट पर जमीन चिह्नित की गई थी। हालांकि, जमीन न मिल पाने के कारण स्थानों में बदलाव किया गया। इसी वजह से अब देवरहा बाबा घाट पर एक और नया क्रूज स्टेशन बनाया जा रहा है। देवरहा घाट पर बनने वाले इस क्रूज स्टेशन की अनुमानित लागत एक करोड़ रुपये होगी।
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