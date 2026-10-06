फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Sanginis and ASHA workers submitted a memorandum regarding their demands.

Agra News: मांगों को लेकर संगिनी और आशाओं ने सौंपा ज्ञापन

Tue, 06 Oct 2026 01:11 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
Sanginis and ASHA workers submitted a memorandum regarding their demands.
पिनाहट। संगिनी और आशा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट के प्रमुख अधीक्षक डॉ. प्रमोद कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा। संगिनी स्वास्थ्य संघ आगरा की जिलाध्यक्ष अनीता देवी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में मांगें पूरी नहीं होने तक कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई।
विज्ञापन


संगिनी और आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सभी संविदा कर्मचारी एकजुट होकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगी। मांगें पूरी होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने की बात कही गई।
विज्ञापन


इस दौरान भारती शर्मा, रजनी शर्मा, मिथलेश देवी, सुमन देवी, चंपावती देवी, सुनीता, उमा, अनीता, ऊषा, राजेंद्री, प्रेमलता, लज्जावती, पिंकी, चंद्रप्रभा, विमलेश, राधा, मनोरमा, सीमा, धनदेवी, पूनम, सोनिया सहित कई संगिनी और आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed