Agra News: फुटबाल प्रतियोगिता में सैफई और बरेली ने जीते मैच

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प्रतियोगिता में 18 मंडलों के साथ स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और सैफई समेत कुल 20 टीमें भाग ले रही हैं। मंगलवार को स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई ने गोरखपुर मंडल को 3-2 से हराया। प्रयागराज और मिर्जापुर के बीच मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। बरेली ने अयोध्या को एकतरफा मुकाबले में 7-0 से पराजित किया। झांसी ने मुरादाबाद को 2-1 से हराया।इसी तरह देवीपाटन ने सहारनपुर को 5-0 से शिकस्त दी। बस्ती ने अलीगढ़ को 5-0 से हराया। वाराणसी और चित्रकूट का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। दिन के एक अन्य मुकाबले में स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई ने कानपुर मंडल को 3-1 से हराया। प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश फुटबाल संघ ने कानपुर के अजीत सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इस दौरान आगरा मंडल फुटबाल संघ अध्यक्ष बिल्लू चौहान, नवनीत गौतम, मनोज तिवारी, कौशल किशोर, महेश चंद्रा, अजय कुमार और सौरभ कुमार आदि मौजूद रहे।