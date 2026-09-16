यूपी: टूंडला स्टेशन से हटाया जा रहा हनुमान जी का मंदिर, उमड़ी भीड़; भजन-पूजन कर बजरंगबली से लगाई ये गुहार

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रेल प्रशासन ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हिन्दू मुश्लिम दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से हुई वार्ता के बाद रेलवे स्टेशन स्थित धार्मिक स्थल मंदिर व मजार को हटाने का निर्णय लिया था। रेल प्रशासन ने दोनों ही समुदायों के साथ बैठक कर सहमति मिलने पर स्थान आवंटित किए थे। इस प्रक्रिया के तहत बुधवार सुबह से ही रेलवे स्टेशन पर मारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इसके पश्चात मौके पर पहुंचे अधिकारियों की देखरेख में हिंदू श्रद्धालुओं ने विधि-विधान के साथ हनुमान जी की पूजा -अर्चना की। इसके उपरांत हनुमान चालीसा पढ़ा और हनुमान जी से विनती करते हुए दूसरे स्थान पर चलने का आव्हान किया।धार्मिक प्रक्रिया होने के बाद मंदिर में रहे रहे साधु संतों ने सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी ने हनुमान जी के जयकारे लगाए। इस दौरान आचार्य रमाशंकर शर्मा, पंकज परमार, मयंक ठाकुर, अनिल धाकरे शीशपाल सिंह, नीरज पचौरी, रिंकू लवानियां, दीपक चौधरी आदि तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे।डिप्टी सीटीएम अमित आनंद ने बताया कि पूर्व नियोजित और दोनों ही समुदाय के प्रतिनिधियों से बानी सहमति के बाद मंदिर व मजार स्थानांतरण प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने मंदिर को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोपहर नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग मजार हटाने की प्रक्रिया करेंगे।