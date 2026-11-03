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Agra News: मून स्कूल ओलंपिक्स का समापन आज

Tue, 03 Nov 2026 02:46 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 03 Nov 2026 02:46 AM IST
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Moon School Olympics conclude today
आगरा। 20वें मून स्कूल ओलंपिक्स गेम्स का समापन समारोह मंगलवार शाम 4 बजे फतेहाबाद रोड स्थित टीसा स्कूल के मैदान पर आयोजित होगा। आयोजक राजीव दीक्षित ने बताया कि इस अवसर पर विजेता और उपविजेता टीमों एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल रहेंगे। विशिष्ट अतिथियों में राज्यसभा सांसद रामप्रताप सिंह चौहान, लघु उद्योग निगम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राकेश गर्ग, प्रमुख उद्योगपति पूरन डावर, नजीर अहमद व अजय अग्रवाल, केनरा बैंक के सर्किल हेड सुमित कुमार सिंह, संतोष शर्मा, शोभिक गोयल, कुलदीप पाठक और सुमित विभव मौजूद रहेंगे।
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