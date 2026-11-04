बड़ी खबरें: डंपर की टक्कर से छात्रा की माैत, लापता वृद्धा का मिला शव; बांकेबिहारी के दर्शन का बदलेगा समय

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आगरा में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा। घर से कोचिंग के लिए निकली स्कूटी सवार छात्रा को डंपर ने चपेट में ले लिया। छात्रा डंपर के पहिये नीचे फंस गई। तड़प-तड़पकर उसकी माैके पर ही माैत हो गई। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र में घर से लापता वृद्धा का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। माैके पर पुलिस ने जांच कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। मथुरा के प्रसिद्ध बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव किया जाएगा। साथ ही दिवाली के बाद भाईदूज से ठाकुरजी की सेवा व्यवस्था में भी बदलाव होगा। भोपाल में रिटायर्ड आईएएस की हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया है। 30 सितंबर से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। आगरा में रेल अफसर की मौत के बाद अफसरों के व्यवहार और काम के दबाव से परेशान तीन कर्मचारियों ने वीआरएस मांगा है। हाल ही में एओएम अभिषेक सिंह कुशवाहा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद अधिकारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगे हैं।