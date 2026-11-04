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भयानक हादसा: कोचिंग जा रही स्कूटी सवार छात्रा को नगर निगम के डंपर ने राैंदा, पहिये के नीचे आई युवती; माैत

Wed, 04 Nov 2026 10:11 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 04 Nov 2026 10:11 AM IST
सार

आगरा में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ। कोचिंग जा रही स्कूटी सवार छात्रा को नगर निगम के डंपर ने चपेट में ले लिया। हादसे में छात्रा की माैत हो गई। 

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Municipal corporation dumper runs over female student on scooter girl dies on the spot
हादसे के बाद माैके पर जुटी भीड़। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के सदर क्षेत्र में बुधवार सुबह नगर निगम के डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। छात्रा कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी। पीछे से आए तेज रफ्तार डंपर ने उसकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा की जान चली गई। 
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मृतका सेवला जाट की रहने वाली बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर थाना सदर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रोकर-बुरा हाल है। 
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