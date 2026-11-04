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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Body of elderly woman, who had gone missing from home, found hanging in a field

यूपी: घर से लापता बुजुर्ग महिला की खेत में मिली लाश, फंदे पर लटका था शव; परिवार में मचा कोहराम

Wed, 04 Nov 2026 10:26 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 04 Nov 2026 10:26 AM IST
सार

घर से लापता बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव खेत में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटना से परिवार में चीखपुकार मच गई।

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Body of elderly woman, who had gone missing from home, found hanging in a field
माैके पर जांच करती पुलिस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव ककुआ में मंगलवार दोपहर से लापता 70 वर्षीय महिला का शव बुधवार को खेत के किनारे पेड़ पर लटका मिला। महिला की पहचान प्रेमवती (70) पत्नी सरनाम सिंह कुशवाहा के रूप में हुई है। 
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जयपाल ने बताया कि उनकी मां सोमवार दोपहर 12 बजे से घर से कहीं निकल गई थीं। वह बड़े भाई आनंद प्रकाश के साथ रहती थीं। बुधवार को वेद प्रकाश शर्मा के खेत के किनारे पेड़ पर उनका शव लटका मिला। एक किसान ने पीआरवी को सूचना दी। इसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फॉरेंसिक टीम को सूचना दी। महिला के दो बेटे हैं, जिनमें बड़ा आनंद प्रकाश और छोटा जयपाल सिंह है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
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