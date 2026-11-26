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विधायक पक्षालिका सिंह ने बताया देश को दो अर्जुन पुरस्कार विजेता विजय सिंह चौहान एवं अजित भदौरिया देने वाले बाह क्षेत्र में स्टेडियम न होने की वजह से प्रतिभाओं को अभ्यास के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे थे। उन्होंने मामला विधानसभा में उठाया। इसके बाद उगनपुरा में 2.476 हेक्टेयर जमीन युवा कल्याण विभाग के नाम अधिग्रहीत की गई। कैबिनेट में युवा कल्याण विभाग से खेल विभाग में जमीन के हस्तांतरण का प्रस्ताव पास होने के साथ ही स्टेडियम निर्माण की हर बाधा पूरी हो गई है। उन्होंने कहा 400 मीटर के ट्रैक के साथ जिले में सबसे बड़े स्टेडियम की सौगात बाह तहसील को मिली है। स्टेडियम में सेना में भर्ती होने वाले युवक एवं युवतियों को भी अभ्यास के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। सम्मानित करने वालों में हृदय नरायन शर्मा, सुरेश पचौरी, गौरव भदौरिया, पूर्व चेयरमैन सुनील बाबू, आशुतोष नेहरू, अविनाश भदौरिया, गिरजेश भदौरिया, केके भदौरिया आदि रहे।