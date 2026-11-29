आगरा में सैफई के नगला पठा गांव के पास रविवार शाम 6.30 बजे हुए हादसे में जैतपुर बिजली घर पर तैनात जेई रामकुमार यादव (53) की दर्दनाक मौत हो गई। वह जैतपुर में ड्यूटी कर बाइक से अपने घर सैफई लौट रहे थे। सैफई के रहने वाले रामकुमार यादव करीब एक महीने पहले कन्नौज से तबादले पर जैतपुर विद्युत उपकेन्द्र पर नियुक्त हुए थे।

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