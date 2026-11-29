आगरा: ड्यूटी कर घर लौट रहे जेई को काल ने बनाया निवाला, बाइकों की भिड़ंत में गई जान; परिवार में कोहराम
आगरा में सैफई के नगला पठा गांव के पास रविवार शाम 6.30 बजे हुए हादसे में जैतपुर बिजली घर पर तैनात जेई रामकुमार यादव (53) की दर्दनाक मौत हो गई। वह जैतपुर में ड्यूटी कर बाइक से अपने घर सैफई लौट रहे थे।
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आगरा में सैफई के नगला पठा गांव के पास रविवार शाम 6.30 बजे हुए हादसे में जैतपुर बिजली घर पर तैनात जेई रामकुमार यादव (53) की दर्दनाक मौत हो गई। वह जैतपुर में ड्यूटी कर बाइक से अपने घर सैफई लौट रहे थे। सैफई के रहने वाले रामकुमार यादव करीब एक महीने पहले कन्नौज से तबादले पर जैतपुर विद्युत उपकेन्द्र पर नियुक्त हुए थे।
जैतपुर के उपखंड अधिकारी शम्भूनाथ ने बताया कि रविवार की शाम पांच बजे बिजली घर पर अपनी ड्यूटी खत्म कर वह बाइक अपने घर सैफई के लिए निकले थे। सैफई के नगला पठा गांव के पास बाइकों की टक्कर में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
मौके पर पहुंची सैफई पुलिस ने मृतक जेई का शव पोस्टमार्टम के लिए सैफई की मोर्चरी में रखवा दिया है। दुर्घटना की सूचना पर बिजली घर से जुड़े कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गये। मृतक ने अपने पीछे पत्नी अल्पना यादव एवं दो बेटों शुभ यादव और देवव्रत को छोड़ा है। परिवार में मातमी कोहराम मच गया है।