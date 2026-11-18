यूपी: ताजमहल घूमने का सुनहरा मौका, फ्री में कर सकेंगे दीदार; इन स्मारकों में भी रहेगा निशुल्क प्रवेश
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 18 Nov 2026 02:08 PM IST
सार
विश्व धरोहर सप्ताह के शुभारंभ पर 19 नवंबर को ताजमहल समेत आगरा के सभी संरक्षित स्मारकों में पर्यटकों को निशुल्क प्रवेश मिलेगा। हालांकि, ताजमहल के मुख्य मकबरे को देखने के लिए 200 रुपये का अतिरिक्त टिकट लेना अनिवार्य होगा।
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विस्तार
विश्व धरोहर सप्ताह के शुभारंभ पर बृहस्पतिवार को ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, एत्माद्दौला और मरियम का मकबरा सहित जिले के सभी संरक्षित स्मारकों में पर्यटकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निशुल्क रहेगा।
एएसआई की अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिता कुमार ने बताया कि 19 से 25 नवंबर तक मनाए जाने वाले इस सप्ताह के पहले दिन पर्यटक मुगलकालीन स्थापत्य कला को निशुल्क देख सकेंगे।
ताजमहल के मुख्य मकबरे पर जाने के लिए निर्धारित 200 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। एएसआई की ओर से स्मारकों पर प्रदर्शनी लगाने के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
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एएसआई की अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिता कुमार ने बताया कि 19 से 25 नवंबर तक मनाए जाने वाले इस सप्ताह के पहले दिन पर्यटक मुगलकालीन स्थापत्य कला को निशुल्क देख सकेंगे।
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ताजमहल के मुख्य मकबरे पर जाने के लिए निर्धारित 200 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। एएसआई की ओर से स्मारकों पर प्रदर्शनी लगाने के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
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