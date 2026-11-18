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वहीं, परिजन बच्ची का शव लेकर नाले के पास पहुंच गए और नाला खुलवाने की मांग पर अड़ गए।प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बिलईपुरा निवासी श्रीभगवान पुत्र कालीचरण की पुत्री परी( 5) बुधवार सुबह पड़ोस की अंशू (4)काजल (6) और मोहिनी (5) के साथ गांव से करीब 200 मीटर दूर खेतों की ओर गई थी। इसी दौरान अचानक परी का पैर फिसल गया और वह करीब 15 फीट गहरे नाले में गिरकर डूब गई। साथ गई तीनों बच्चियां किसी तरह गांव पहुंचीं और परिजनों को घटना की जानकारी दी।सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। परी नाले में पानी पर उतराती मिली। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।इसके बाद परिजन बच्ची का शव लेकर नाले के पास पहुंच गए। सूचना पर निबोहरा पुलिस, नायब तहसीलदार विशेष कुमार और भाजपा नेता महेंद्र वर्मा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों और पुलिस ने परिजन व ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नाला खुलवाने की मांग पर अड़े रहे।मृतका के पिता श्रीभगवान और ग्रामीणों का आरोप है कि चमरौली गांव के पास ग्रामीणों ने नाले को बंद कर दिया है। इससे पानी का निकास रुक गया और नाले में जलभराव बढ़ गया। इसी कारण यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार को भी गांव के तीन-चार बच्चे नाले में गिर गए थे, जिन्हें वहां मौजूद किसानों ने बचा लिया था। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक नाला नहीं खुलवाया जाएगा, तब तक बच्ची के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।