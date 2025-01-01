Agra News: गोवंश को खेत से भगा रहे किसान की वाहन की चपेट में आने से माैत

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गांव पूठा झील निवासी जसवंत सिंह (57) रोजाना अपने खेत में खड़ी बाजरे की फसल की रखवाली करने जाते थे। सोमवार रात करीब नौ बजे वह खेत पर रखवाली कर रहे थे, इसी दौरान गोवंश खेत में घुस आए। उन्हें भगाने के लिए जसवंत सिंह खेत से बाहर आगरा-फतेहाबाद मार्ग की ओर पहुंचे, जहां कौलारा झील के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन ने उन्हें उपचार के लिए आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मंगलवार को इलाज के दौरान जसवंत सिंह की मौत हो गई।किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई है। डौकी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। परिजन की तहरीर मिलने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।- इमरान अहमद, एसीपी फतेहाबाद