विज्ञापन

इश्का रॉयल्स ने ओम यादव के 70 और अमित यादव के 27 रनों की मदद से 20 ओवर में 167 रन बनाए। कपिल ने तीन और केके चौधरी ने दो विकेट लिए। जवाब में केके चौधरी के नाबाद 77 और धीरज मानव के नाबाद 29 रनों की बदौलत एलाइट ने 19.4 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।इश्का की ओर से विनोद राजपूत ने तीन और गौरव पांडे ने दो विकेट लिए। हरफनमौला प्रदर्शन के लिए केके चौधरी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मुख्य अतिथि एसएम दुबे रहे। आयोजन के दौरान आशु यादव, भुव यादव और सत्येंद्र मौजूद रहे।