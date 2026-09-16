अतिक्रमण हटाने पर बवाल: नगर निगम की टीम से हाथापाई, बुलडोजर के सामने अड़े दंपती; बुलानी पड़ी महिला पुलिस

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घरों के सामने नाली निर्माण में बाधा बन रहे रैंप और अतिक्रमण हटाने पर धीर नगर, मारुति एस्टेट, वजीरपुरा और दिल्ली गेट क्षेत्र में जमकर हंगामा हुआ। धीर नगर में कार्रवाई का विरोध कर रहे कंचन सिंह और उनकी पत्नी बुलडोजर के सामने आकर खड़े हो गए। कार्रवाई न रुकी तो अचानक बकेट को पकड़कर बैठ गए।उन्हें रोकने के लिए महिला पुलिस बुलानी पड़ी। इससे कुछ देर के लिए कार्रवाई रुक गई। निगम अधिकारियों ने समझाया लेकिन दंपती विरोध पर अड़े रहे। पुलिस ने दोनों को हटाया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कराई।वजीरपुरा में अल लजीज रेस्तरां ने फुटपाथ पर काउंटर लगा रखा था। टास्कफोर्स ने इसे हटाया तो रेस्तरां संचालक और कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया। टीम से हाथापाई कर दी। भीड़ आने और तनाव बढ़ने पर निगम अधिकारियों ने पुलिस बुला ली। सहायक अभियंता जीवेक, प्रवर्तन प्रभारी कर्नल राहुल गुप्ता और एसएफआई सुदेश यादव ने लोगों को समझाया। पुलिस की मौजूदगी के बीच कार्रवाई पूरी की गई। इस दौरान पालीवाल पार्क के गेट पर जाम लग गया। पुलिस ने भीड़ को हटाकर जाम खुलवाया।दिल्ली गेट पर सरकार नर्सिंग होम के सामने रखे खोखे को हटाने पहुंची निगम टीम का जमकर विरोध किया गया। निगम कर्मचारियों और खोखा संचालक के साथ अस्पताल के बाउंसरों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मौके पर काफी देर तक हंगामा बना रहा। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नाली और सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि अतिक्रमण को चिह्नित करके लाल निशान लगा दिए गए थे। पहले ही समय और चेतावनी दी गई थी। नियम के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। - ,