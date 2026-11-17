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गांव पिलखुनी निवासी अजय पाल (30) पुत्र सूबेदार की शादी वर्ष 2018 में गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र के मोहल्ला भीकन निवासी विनीता देवी के साथ हुई थी। उनके चार बच्चे हैं। इनमें सात वर्षीय बेटी सानवी, पांच वर्षीय बेटा कार्तिक, तीन वर्षीय बेटी अनाया और एक साल की सबसे छोटी बेटी शामिल हैं। परिजन ने बताया कि मार्च 2026 में पति-पत्नी के बीच मनमुटाव होने के बाद पत्नी बच्चों सहित मायके चली गई थी। इसके बाद से अजय पाल मानसिक तनाव में रहने लगा था। परिजन के अनुसार, वह शराब का सेवन भी अधिक करने लगा था।मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे पिता सूबेदार ने यूपी 112 पर सूचना दी कि उनका बेटा कमरे में मृत अवस्था में मिला है। सूचना पर थानाध्यक्ष प्रदीप मलिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। थानाध्यक्ष प्रदीप मलिक ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।